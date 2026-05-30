記事ポイント2026年6月24日（水）、i-Mall内のISEIKAI lounge さくらテラス2階サロンで無料の歯の健康相談会が開催されます担当は医誠会国際総合病院 歯科・矯正歯科 医長の森口 大輔 医師で、虫歯・歯周病・矯正・インプラントなど幅広い相談に対応します予約不要・参加無料で、先着順のマウスケア用品の無料配布も実施されます 歯の悩みを専門家に直接相談できる無料イベントが、大阪の医療複合施設「i-Mall」で開かれます