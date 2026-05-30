9人組グループ・Snow Manの深澤辰哉が、6月1日放送のテレ東『YOUは何しに日本へ？』（毎週月曜後6：25）にゲストとして初出演する。【別カット】スタジオトークを楽しむ深澤辰哉今回は知る人ぞ知る世界的スター＆超絶ジェットコースターマニアに密着する。「特撮ヒーローファンの正体は知る人ぞ知る世界的スターだった!?」「“特別なイベント”の裏側まで潜入成功」「超絶ジェットコースターマニアが日本トップクラスのジェ