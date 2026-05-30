歌手の天童よしみが30日、都内で行われたシール交換カフェ『しぇあぷく』一日店長就任イベントに参加した。【写真】「しっかりと歩きます」90代母との“顔出し”2ショットを公開した天童よしみ平成の女子高生の間で社会現象を巻き起こした「よしみちゃん人形」でも知られる天童が、この日は、ブーム最先端の地である原宿・竹下通りに近いショップに登場。実は、20年以上前からシール集めにハマり、自前のシール帳も持つ天童が