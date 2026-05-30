サッカー日本代表は３１日、アイスランド代表と国際親善試合（ＭＵＦＧ国立）を行う。アイスランド代表のアルナル・グンラウグソン監督（５３）が３０日、試合会場で会見を行い、森保ジャパンに称賛の言葉を並べた。グンラウグソン監督は冒頭のあいさつで「森保監督は日本で非常に素晴らしいサッカー文化をつくり上げた。しっかり規律がとれていて、戦術面、技術的にも新しい方法でしっかりとチームを作り上げている。謙虚であ