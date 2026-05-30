「日本ハム−巨人」（３０日、エスコンフィールド）約１カ月ぶりの１軍復帰となった日本ハムの先発・有原が、序盤から巨人打線に捕まった。最終的に７回４失点で２勝目の権利は手にできなかった。初回に松本の左翼線適時二塁打で先制を許すと、二回にはキャベッジ、岸田に２者連続のソロを被弾し、思わずマウンドでぼう然とした表情。三回にもダルベックの左前適時打で追加点を奪われた。まさかの３イニング連続失点となっ