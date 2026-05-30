広田レオナさんが、自身が監督を務める映画『粛々のモリ』の完成に向け、出演者の吹越満さんや娘の咲耶さんらとフリーマーケットを開催しました。【写真を見る】独占【 広田レオナ 】 「死ぬ前にちゃんと出しておかないと」肺がん手術の影響で撮影中断の映画を「なんとか完成させたい」元夫・吹越満も応援「終活」を意識して徐々に身の回りの整理を始めたという広田さんですが、整理した品々をただ捨ててしまうのではなく、