元K―1世界王者でタレントの魔裟斗（47）が30日までに自身のインスタグラムを更新し、4月に引退したK-1元3階級制覇王者・武尊（34）との夫婦4ショットを公開した。4月29日に行われた格闘技イベント「ONE」で有終の美を飾った後輩をねぎらい、「武尊お疲れ様でした」と短く投稿。タレントで女優の妻・矢沢心と武尊の妻の女優・川口葵と穏やかな笑顔で並ぶ写真を披露した。武尊は30日の投稿で「昨日は魔裟斗さん夫婦とご飯現