「ソフトバンク−広島」（３０日、みずほペイペイドーム）広島・ファビアンが好守でチームを救った。２−２で迎えた五回２死一、二塁。牧原の鋭い打球は左前で弾んだ。二走・栗原は一気に生還を狙うも、左翼・ファビアンがホームへワンバウンドでストライク送球。勝ち越し点を阻止し、先発・森下らチームメートに迎え入れられた。ファビアンは２９日に１軍再昇格。この日は「５番・左翼」でスタメン出場している。