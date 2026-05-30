栃木県上三川町で起きた強盗殺人事件で、警察は新たに、リクルーター役とみられる18歳の男子高校生を逮捕しました。この事件での逮捕者は7人目です。栃木県上三川町の住宅で5月14日、住人の富山英子さん（69）が殺害された強盗殺人事件で、警察は30日、新たに神奈川県・相模原市に住む男子高校生の少年（18）を職業安定法違反の疑いで逮捕しました。警察によりますと、少年は事件前日の13日ごろ、通信アプリを使い強盗などの犯罪に