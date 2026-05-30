元自民党幹事長でジャーナリストの石原伸晃氏（69）の妻で元女優の里紗さんが30日、フジテレビ系「ミキティダイニング」（土曜午前11時）に出演。政治家の妻の苦労を明かした。庄司智春が「外食も多いですよね？お仕事柄」と聞くと、里紗さんは「昔は夜の会合が2個3個、下手すると4個みたいな感じだったんですけれど。それが無くなったからね。だから早く帰ってきます」と、昨年の伸晃氏の政界引退で変わったことを明かした。「政