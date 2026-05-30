UCC上島珈琲は、同社のカプセル式ドリップコーヒーシステム「ドリップポッド」を活用し、高まるアイスコーヒー需要に向け、ベトナム・ハノイ発祥の「ヨーグルトコーヒー」などアイスコーヒーのアレンジ提案を強化している。5月28日、試飲会に登壇したソロフレッシュコーヒーシステムの西川満美子事業開発部PRマネージャーは「暑い時期が長くなりアイスコーヒーの飲用機会は増えているが、飲み方はブラックやカフェオレなど限ら