コカ・コーラシステムは、緑茶飲料ブランド「綾鷹」の施策の1つとして「おにぎりと言えば綾鷹」を根づかせる活動を推進している。その活動の軸足となるのはインパクト強化と習慣化。5月18日、日本コカ・コーラ（東京都渋谷区）で「綾鷹」イオン限定おにぎり先行取材会に臨んだ日本コカ・コーラの高村有希菜緑茶事業部ブランドマネージャーは「インパクト強化では、おにぎりに対する『綾鷹』の第一想起を促進していく。習慣化