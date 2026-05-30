タレントのビビる大木が３０日、東京・新橋演舞場で行われた熱海五郎一座の舞台「仁義なきストライク〜弾かれた栄光と約束のテンフレーム〜」（５月３１日〜６月２４日、同所）の製作発表会見に主演の三宅裕司らと登場した。東京の喜劇にこだわる熱海五郎一座の新橋演舞場シリーズ第１２弾で、ボウリング業界を題材に描く。大木はボウリング場の土地を狙う不動産会社の社長役で“助っ人”として出演。座長の三宅は大木について