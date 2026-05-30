世界的名将のジョゼ・モウリーニョ氏（６３）が、Ｒマドリードと３年契約で合意したことが３０日までに明らかになった。ただ、正式発表されるのはフロレンティーノ・ペレス会長（７９）がクラブ会長選挙に再選された６月７日以降になる。英ＢＢＣによると、今回の会長選挙ではエンリケ・レケルメ氏が対抗馬となるが、ペレス会長の再選は確実視され、モウリーニョ氏のＲマドリード監督復帰も確定と言っていい状況だという。ま