女優の岩下志麻（８５）が３０日、東京・渋谷のＢｕｎｋａｍｕｒａル・シネマ渋谷宮下で行われた「映画監督篠田正浩レトロスペクティブ」のトークイベントに出席した。昨年３月に亡くなった夫・篠田正浩監督（享年９４）の残した作品を未来へつなぐプロジェクトで、この日が特集上映企画の第１弾。夫の没後初めて公の場に姿を見せた岩下は、拍手を浴びながら登壇した。イベントでは、岩下が主演に抜てきされた１９６０年