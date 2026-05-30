俳優の三宅裕司が３０日、東京・新橋演舞場で、座長を務める熱海五郎一座の舞台「仁義なきストライク〜弾かれた栄光と約束のテンフレーム〜」（５月３１日〜６月２４日、同所）の製作発表会見に出席した。東京の喜劇にこだわる熱海五郎一座の新橋演舞場シリーズ第１２弾。沢口靖子、野呂佳代をゲストに招き、ボウリング業界を題材に描く。出演、構成、演出を手掛ける三宅はゲスト出演する沢口靖子と野呂佳代について「沢口さん