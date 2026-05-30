日本代表は３０日、国内最後の親善試合となるアイスランド戦（ＭＵＦＧ国立）に向けた前日会見を行い、森保一監督が出席した。この試合に向け、来月開幕する北中米Ｗ杯のメンバーからは外れた前代表主将のＤＦ吉田麻也（３７）を招集しているが、指揮官は「明日の起用については、スタメンで考えています。前半１０分くらいかと思いますが、そこから彼を送り出したい」と話した。合宿に合流した吉田について「麻也がチームに加