◆春季近畿大会▽準決勝智弁和歌山４―０立命館宇治（３０日・わかさスタジアム京都）立命館宇治が、智弁和歌山に敗れて決勝進出を逃した。先発した２年生エースの中尾理佑（りゆう）が、７回まで最少失点で粘りながら力尽きた。０―１の８回２死満塁から右越えの走者一掃三塁打を浴びた。「途中から球速が落ちてきていた。キレがなくなってきて、身体が重く感じた」と悔やんだ。８回７安打４失点で完投負け。味方の援護にも