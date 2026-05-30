サッカー日本代表との壮行試合（３１日・ＭＵＦＧ国立）に挑むアイスランド代表は３０日、試合会場で前日練習を行った。前日会見に出席したアルナル・グンラウグソン監督は「三笘（薫）選手が明日もＷ杯も出場できないのは残念」と吐露。ただ、警戒する選手にＭＦ久保建英の名前を挙げた上で「全体的にファンタスティックなプレーヤーの集まり。日本の試合を分析をすること自体が非常に楽しく、喜びに満ちあふれるものだった。私