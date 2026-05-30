◆日本生命セ・パ交流戦２０２６日本ハム―巨人（３０日・エスコンフィールド）巨人の田中瑛斗投手が火消しに成功した。４点リードの７回から登板していた高梨が代打・カストロに左越えソロを被弾。なおも３点差の１死一塁でマウンドに上がった。まずは万波を見逃し三振。続くレイエスに右前打を許し２死一、三塁とした。迎えたのは１７年ドラフト同期の清宮幸。その清宮幸を初球で遊ゴロに仕留め、ピンチを切り抜けた。