◇NTTジャパンラグビーリーグワン1部プレーオフ準決勝神戸69―23東京SG（2026年5月30日東京・秩父宮ラグビー場）レギュラーシーズン1位の神戸は69―23で同4位の東京SGを下し、リーグワンになって初めて決勝に駒を進めた。計11トライを挙げる快勝劇で、アーリーエントリーで加わったFB上ノ坊駿介（22）が存在感を示した。序盤に敵陣でスローフォワードのミスはあったが、前半6分に縦へのキックでWTB植田の先制トライをお