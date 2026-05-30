５月３０日の東京１１Ｒ・アハルテケＳ（ダート１６００メートル、１６頭立て）は、１番人気のテーオーパスワード（牡５歳、栗東・高柳大輔厩舎、父コパノリッキー）が、４馬身差の圧勝。昨年８月の名古屋城Ｓ以来となるオープン３勝目を挙げた。勝ちタイムは１分３５秒０（良）。好スタートから控えて好位を追走。道中は一頭が後続を大きく引き離す逃げを打ったが、慌てなかった。４コーナー手前からじわじわと加速を開始する