元日本テレビアナウンサーの岩田絵里奈（30）が30日までに自身のインスタグラムを更新。先輩後輩との集合写真を公開した。「先輩後輩に会えました」と書き出した岩田。「#日本テレビアナウンス部」と添えて日テレの林田美学アナ、山粼誠アナ、伊藤遼アナとの4ショットをアップした。岩田アナは3月末で、8年勤務した日本テレビを退社。フリーに転身していた。