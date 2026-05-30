◆明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグプレーオフラウンド相模原４―３藤枝（３０日・相模原ギオンスタジアム）Ｊ２藤枝は３０日、明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ・プレーオフラウンド第１戦でＪ３相模原と対戦。地域リーグラウンドをＥＡＳＴ―Ｂを５位で終えた藤枝は、ＥＡＳＴ―Ａ５位の相模原と１７〜２０位決定戦第１戦に臨み、延長の末、３―４で敗れた。前半１７分にＭＦ浅倉廉のシュートを相手ＧＫがはじいたとこ