嵐の相葉雅紀（43）がパーソナリティーを務める文化放送「嵐・相葉雅紀のレコメンアラシリミックス」（金曜深夜0時）が29日深夜放送され、グループの活動終了に伴い、次回からタイトル変更となることがあらためて告知された。番組冒頭で共演の作家が「このタイトルでは最終回ということになるんですけど」と言及。続けてリスナーから贈られた今後の新企画やジングル案などが紹介された。相葉が照れ笑いしながら「相葉雅紀のレコ