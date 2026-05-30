誰もが一度は経験したことのあるドライブ旅行を題材に、あるカップルに襲い掛かる逃げ場のない恐怖を描くホラー映画『PASSENGER（原題）』が、『パッセンジャー』の邦題で、7月10日より劇場公開されることが決定した。【動画】＜取り憑かれ系＞ロードホラームービー『パッセンジャー』予告編本作は、5月22日に全米公開され、週末興行収入870万ドル（※Box Office Mojo 調べ、1ドル＝160円換算で約14億円）を記録。事前予測を上