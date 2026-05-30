MEGUMI（44）が29日放送のTBS系「A−Studio＋」に出演。前事務所の社長をイジった。MCの笑福亭鶴瓶、Kis−My−Ft2藤ケ谷太輔はMEGUMIを見いだした前事務所の社長の野田義治氏（80）を取材した。藤ケ谷は「野田さんもおっしゃってたのが写真集を出すときに、MEGUMIさんはいろんな方の写真集を買って研究したと。『研究するのもアイツだけだ』って言ってました」と野田氏の言葉を明かした。MEGUMIは「あ、そうなんですね」と驚いた。