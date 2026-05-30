少年隊の錦織一清（61）が30日、都内で初の写真集＆カレンダー「言魂−10カラットの呟きと共に−」（ワニブックス）の発売記念イベントを開いた。5月22日に61歳になったばかりの錦織は「60歳の記念。この年になって、服を脱ぐでもなく出せるとは（笑い）。スタジオで撮ったりしただけでなく、プライベートの写真もあるけど、ご厚意で作っていただいた感じ。思い出にもなるし、すごくうれしい」と笑顔を浮かべた。できあがった写真