韓国語の日常フレーズを出題！クイズ形式で言葉を覚えて、韓国ドラマをもっと楽しもう。「우두머리（ウドゥモリ）」の意味は？「우두머리（ウドゥモリ）」という言葉を聞いたことありますか？ヒントは、ある立場を表す言葉です。「우두머리（ウドゥモリ）」はどういう意味なのでしょうか。正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果た