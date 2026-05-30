２６日、北大荒集団黒竜江友誼農場の第２管理区のトウモロコシ畑で、冬場に蓄積された地中の冷気を抜くため土地を深く耕す農機。（ドローンから、ハルビン＝新華社配信／徐宏宇）【新華社ハルビン5月30日】中国黒竜江省で開墾事業などを手がける農業企業、北大荒農墾集団が管理する4700万ムー（約313万ヘクタール）余りの農地でこのほど、作物の種まきが完了し、黒土地帯は夏季の農地管理段階に入った。 除草、深耕、施肥