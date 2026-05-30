ライオンが歯磨き粉などのオーラルヘルスケア事業で高価格帯戦略を加速している。中東情勢の悪化で事業環境に不透明感が漂う中、今後の成長戦略について竹森征之社長に聞いた。（聞き手・高市由希帆）――中東情勢の悪化で原油価格の高騰や原油由来のナフサの供給停滞などの問題が起きている。足元の経営環境をどう見ているか。「極めてタフな状況だ。原油価格が１バレル＝１００ドルの水準が続けば、年間で３０億〜４０億円の