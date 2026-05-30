読売テレビの虎谷温子アナウンサーが、YouTubeの読売テレビアナウンサーチャンネルに投稿された『ヨミ☆ラジ』で、朝の情報番組『す・またん！』の最終回で涙を見せた理由を明かした。【動画】動画でも思わず涙…『す・またん！』での涙の理由を語る虎谷温子アナ虎谷アナがメインパーソナリティーを務めるポッドキャスト番組『ヨミ☆ラジ』（毎週土曜前7：00更新、全8回）。同チャンネルには、『【感動回】虎谷アナが涙…！