【ワシントン＝中根圭一】米ホワイトハウスは２９日、トランプ大統領の健康状態について、「極めて良好だ」とする健康診断の結果を公表した。大統領の職務を遂行するのに「適している」としている。７９歳のトランプ氏は２６日に健診を受けた。体重は約１０８キロで、２０２５年４月の健診時より約６キロ増えた。医師は運動や減量に励むよう勧めたという。身長は約１メートル９０で、肥満度を示すＢＭＩ（体格指数）は２９・７