◇プロ野球セ・パ交流戦 ロッテ-阪神(30日、ZOZOマリン)阪神の熊谷敬宥選手が守備で風に翻弄されエラーがつきました。強風が吹くZOZOマリンで8回、ロッテの攻撃で阪神・先発の村上頌樹投手の2球目を山口航輝選手が打ち返します。ショートを守る熊谷選手は捕球を試みますが、風の影響を受けた打球がグラブをはじき後ろへ転がりました。熊谷選手は後逸のエラーがつき、山口選手に1塁への出塁を許しました。風の影響は2回にもあり、阪