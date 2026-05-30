家計の節約にもなると人気を集めている「家庭菜園」。しかし、気をつけないとご近所トラブルに発展するケースもあるという。【映像】家庭菜園をめぐるご近所トラブル漫画ニュース番組『わたしとニュース』では、家庭菜園でのご近所トラブルを防ぐための注意点について、お笑いコンビ・たんぽぽの白鳥久美子とともに深掘りした。■肥料の臭いと果実に寄ってくる虫…専門家が教える対策家庭菜園をめぐっては、肥料の臭いや害虫