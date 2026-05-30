東京・町田市の駐在所で、警察官が倒れているのが見つかりました。拳銃自殺を図ったとみられています。町田市の高ヶ坂駐在所で30日午前7時前、「家族がけん銃で頭を撃った」と通報がありました。30代の地域課・男性巡査長が頭から血を流して倒れており、近くには拳銃が落ちていていました。警視庁は、自ら撃った可能性があるとみて調べています。