お笑いコンビのサンドウィッチマン伊達みきお（51）が30日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「サンドウィッチマンザ・ラジオショーサタデー」（土曜午前1時）に出演。ラグビーの元日本代表選手で、指導者として高校日本一に導いた「泣き虫先生」こと山口良治（やまぐち・よしはる）さんを悼んだ。伊達はオープニングトークで「ちょっと一つ訃報（ふほう）が入りまして」と切り出すと、「『スクール☆ウォーズ』、我々がラ