◇プロ野球交流戦 オリックス3-1中日(30日、京セラドーム)中日は先発の大野雄大投手が8回まで粘りのピッチングを披露。しかし打線はオリックス投手陣の前にソロ1発の1得点のみに終わり、3-1で接戦を落とし連勝が4でストップしました。大野投手は初回、紅林弘太郎選手に2ランを浴び先制を許しますが、その後は持ち前の制球力で打たせて取る粘りのピッチングを披露します。2回は三者凡退に打ち取りますが、3回以降は毎回ヒットを許し