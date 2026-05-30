サバシスターが、新たな対バン企画『Buddy Up!!!』を9月より開催する。 （関連：サバシスター、パンクへの憧れとポップな歌心が炸裂！頼もしい進化を遂げたバンド史上最長のツアーファイナル） 本企画は、メンバーが“はじめましては友達に”、“友達とはもっと仲良くなる”をテーマとしたバンドを、各地でゲストに迎えて開催。今回は、東名阪のほか、メンバーの地元である新潟、仙台