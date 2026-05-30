◇サッカー日本代表壮行試合日本―アイスランド（2026年5月31日MUFG国立）W杯北中米大会（6月11日開幕）に臨む日本代表（FIFAランク18位）は31日、W杯に向けた壮行試合でアイスランド（同75位）と対戦する。30日は試合会場のMUFG国立で前日会見が行われ、森保一監督（57）が意気込みを語った。森保監督は冒頭、「素晴らしい相手と壮行試合を組んでいただいた。W杯に向けて最高の準備となる試合ができる」と感謝の思いを