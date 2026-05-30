◇明治安田J1百年構想リーグプレーオフラウンド1位決定戦第1戦神戸5―0鹿島（2026年5月30日ノエスタ）西地区1位の神戸と東地区1位の鹿島による1位決定戦の第1戦が行われ、鹿島は今季ワースト5失点で敗れ、窮地に立たされた。第2戦は6月6日に鹿島のホームで行われる。鹿島は前半28分、ゴール手前でFKを与えると、神戸のエースFW大迫の直接FK弾を許し、先制点を献上。さらに、後半40分にはMF三竿がハンドの反則をとられる