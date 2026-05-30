大食いタレントとして活動する“もえあず”こともえのあずきが３０日に自身のＳＮＳを更新した。もえあずはインスタグラムで「バーベキュー始めました２０２６」と題して書き出すと、白い長袖トップス姿でグリルに並べた肉などを前に笑顔を見せるショットなどをアップ。「お肉いっぱい食べる係やっていい？」とファンに問いかけた。この投稿にはファンから多くの「いいね」が寄せられている。