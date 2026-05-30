サッカー日本代表の森保一監督が３０日、壮行試合・アイスランド戦（３１日・ＭＵＦＧ国立）に向けた前日会見を行った。Ｗ杯北中米大会に向けて最後の公式戦へ、指揮官は「素晴らしい相手と、Ｗ杯に向けて最高の準備になる試合が出来る。国内で壮行試合をさせてもらうことで多くの国民の方により認知、認識してくださって、我々を後押ししてくださる方が増える環境を作って下さったことに感謝申し上げたい」と話し、「Ｗ杯に向