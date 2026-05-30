◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ソフトバンク―広島（３０日・みずほＰａｙＰａｙ）広島のサンドロ・ファビアン外野手が勝ち越し点献上を阻止した。同点の５回２死一、二塁。牧原の打球は左前へ。来日２年目の助っ人は本塁へワンバウンドの好送球で、二走を本塁タッチアウトだ。前日２９日に１軍昇格したドミニカン。打撃不振で４月下旬に２軍降格となり一時は３軍調整も経験した。この日は５番・左翼。前日から６回の第