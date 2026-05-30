サッカー男子アイスランド代表のアルナル・グンラウグソン監督が、ＭＦ三笘薫（ブライトン）の不在について本音を明かした。日本代表は３１日に国際親善試合アイスランド戦（ＭＵＦＧ国立）を控えており、３０日には会場で前日会見を実施。グンラウグソン監督は「森保（一）監督は日本で非常にすばらしいサッカー文化を作り上げました。しっかりと規律が取れていて、そして戦術的にも技術的にも新しい方法でしっかりとチームを