◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ソフトバンク―広島（３０日・みずほＰａｙＰａｙ）広島が勝ち越しを許した。同点の６回、２番手・塹江が先頭・庄子に四球、正木に左前打、周東の犠打で１死二、三塁。近藤に勝ち越しの左前打を浴びた。なおも１死一、三塁から栗原に右犠飛を浴び、この回２点を勝ち越された。