「幻冬舎」編集者の箕輪厚介氏（４０）が３０日までに自身のユーチューブチャンネルを更新。糖尿病治療に使用されるマンジャロをめぐる炎上に言及した。マンジャロには副作用として食欲を抑えるような作用があり、近年ダイエット目的で使用されるケースが散見される。そんななか、実業家の溝口勇児氏が出資し、インフルエンサーのゆいぴすがアンバサダーを務めるマンジャロを用いたオンラインサービスがユーチューブ番組で取り上