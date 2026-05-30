◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ソフトバンク―広島（３０日・みずほＰａｙＰａｙ）ソフトバンク・近藤健介外野手が、２―２の６回に勝ち越しの適時打を放った。先頭の庄子がこの回から登板した塹江から四球を選び、正木が左前打で続いてチャンスメイク。周東の犠打で１死二、三塁と好機をつくると、近藤が左前打を放って勝ち越しに成功した。なおも１死一、三塁で栗原が右翼へ犠飛を放ってさらに１点追加。２得点で、この