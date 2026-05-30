坂出海上保安署 香川県丸亀市の本島沖でプレジャーボートが故障し、乗っていた男女6人が巡視艇に救助されました。 坂出海上保安署によりますと、30日午前11時過ぎ、「本島フクベ鼻付近の海上で、機関故障した」と乗船者から118番通報がありました。巡視艇１隻が現場に急行してプレジャーボートを曳航し、その後、乗船者の友人の漁船に引き渡しました。乗っていた男女6人にけがはありませんでした。