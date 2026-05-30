◇プロ野球セ・パ交流戦 日本ハム-巨人(30日、エスコンフィールドHOKKAIDO)日本ハムの有原航平投手が巨人との交流戦2戦目に先発登板。7回4失点で降板となりました。今季はここまで5登板中4登板が5失点以上と苦しい投球が続き、前回登板となった4月26日のオリックス戦では、4回途中8失点。翌日に登録抹消となり、この日は約1か月ぶりの先発登板となりました。しかし初回、1アウト2塁から松本剛選手にタイムリーツーベースで先制を許